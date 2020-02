Juve, Sarri: “Il campionato aperto è uno stimolo per noi. A San Siro bene per 70 metri”

Sono tanti i pensieri per Maurizio Sarri, dalle difficoltà di gioco della sua Juventus alle recenti sconfitte, dalle polemiche per la prestazione di San Siro in Coppa Italia alle voci relative ai possibili approdi sulla panchina bianconera di Simone Inzaghi o Pep Guardiola. Il tecnico bianconero, però, in conferenza stampa assicura di pensare soltanto alla sfida col Brescia.

“Era palese fin dall’inizio che questo sarebbe stato un campionato diverso”, dice Sarri. “Dobbiamo trovare stimoli dal fatto di giocarci il campionato fino alla fine, questo porta grandi motivazioni. Lazio-Inter? Importante, ma non determinante, pensiamo a noi stessi”.

Per l’allenatore “dobbiamo aumentare l’aggressività: abbiamo alcuni momenti all’interno della partita in cui dobbiamo innalzare il livello di intensità difensiva. Bernardeschi? Non è ancora in gruppo, potrebbe rientrare la prossima settimana”.

Quindi sulla prestazione contro il Milan: “A San Siro abbiamo fatto bene per 70 metri di campo. Rivedendo la partita siamo usciti bene da dietro: ho visto passi avanti rispetto a Verona“. Quanto al Brescia, “ha fatto meglio in trasferta che non in casa. Una squadra non facile da affrontare, non sarà una gara semplice, ma a priori, in questo momento, non ne esistono: il girone di ritorno è sempre più complicato”.

Nessuna indicazione sulla formazione: “Devo valutare oggi le condizioni dei giocatori, ieri erano un po’ affaticati. Pjanic? Non sono d’accordo con quello che ho letto, io ho visto una prestazione in crescita. Anche Buffon sta bene, ha fatto prestazioni su ottimi livelli e si allena bene. L’alternanza dei portieri non è al momento un problema”.