Juve. Sarri come Guardiola: “Atalanta? E’ come andare dal dentista”

Dopo la disfatta di San Siro la Juventus prepara una nuova sfida al vertice, questa volta contro l’Atalanta, terza in campionato e lanciatissima dopo il lockdown con sei vittorie su sei.

“E’ COME ANDARE DAL DENTISTA”

Sarà una partita delicata quella dell’Allianz Stadium, visto che i nerazzurri in caso di vittoria si porterebbero a soli 6 lunghezze dai bianconeri. Maurizio Sarri non sottovaluta la partita, anzi, cita Guardiola: “Come disse lui, giocare contro l’Atalanta è come andare dal dentista. Sono una grandissima realtà e hanno numeri di gran livello: è un avversario difficilissimo. Bisogna tenere l’ordine e la continuità – ha aggiunto il tecnico -. Dal punto di vista fisico è una squadra importante che mantiene sempre il ritmo alto”.

LA SCONFITTA DI MILANO E LA CHAMPIONS

Sarri è anche tornato sulla sconfitta contro il Milan: “Abbiamo avuto un black out clamoroso. L’assenza di Dybala? Avremmo perso anche con lui”. Argomento caldo è anche la Champions League: “Non ci penso, in questo momento priorità al campionato, poi toccherà al Lione”.