Juve, Sarri deluso dopo il ko col Napoli: “Siamo stati passivi”

E’ un Maurizio Sarri deluso, quello che si presenta negli spogliatoi del San Paolo dopo il ko della Juve contro il Napoli. “Siamo stati passivi per tutta la partita, abbiamo giocato sotto ritmo – ha commentato il tecnico bianconero -. Abbiamo una disputato una gara blanda, sbagliando a livello di approccio e intensità. Se sono preoccupato? No, perché non siamo quelli di stasera. Abbiamo perso una partita contro un avversario che ha fatto il minimo per vincere”.

Il pareggio dell’Inter ha inciso?

“No. Se così fosse, vorrebbe dire che mentalmente non siamo del tutto centrati”.

Sulla scelta del tridente

“Abbiamo rallentato dal punto di vista mentale, quindi è difficile valutare un singolo reparto. E’ tutta la squadra che non ha funzionato. Ho scelto il tridente perché avevo la sensazione che stessero bene tutti e tre e che il centrocampo fosse in grado di supportarli”.

Sul ritorno a Napoli

“Napoli per me rappresenta una tappa particolare, è sempre piacevole ed emozionante tornarci”.