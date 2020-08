Juve, Sarri è sotto esame. In Europa non può fallire. E spunta anche Mancini

Confermato a più riprese dalla dirigenza. «Ho un contratto», ha detto lui più volte seccato rispondendo alle domande sul suo futuro. Certo è che Maurizio Sarri non può dormire sogni tranquilli. La sua Juventus, infatti, non ha convinto critica, tifosi ma soprattutto alti dirigenti e calciatori. Molto, se non tutto, dipenderà dall’esito dell’incontro di domani sera all’Allianz Stadium, nella sfida di ritorno in Champions League contro il Lione di Garcia.

Sonni tranquilli

Sonni tranquilli, dicevamo. Quelli che non può dormire l’ex allenatore di Chelsea e Napoli. Soprattutto, se, lui che più volte ama affidarsi ai numeri e alle statistiche per spiegare come i suoi hanno occupato spazi e fatto possesso palla per spiegare la superiorità delle sue squadre durante una partita, va a rileggersi quante volte ha battuto Garcia in vita sua. La risposta? Mai. E Sarri ha avuto più di una possibilità per avere la meglio sull’ex allenatore della Roma ora alla guida del Lione, vittorioso all’andata 1-0 nella nella partita di andata in terra di Francia. Sarri, dunque, dovrà passare l’esame europeo. In casa Juventus vincere lo scudetto è ormai diventato il “minimo sindacale”. Oltretutto sulle spalle di Sarri pesano le due sconfitte in finale di Supercoppa Italiana e di Coppa Italia subite rispettivamente contro la Lazio di Inzaghi e contro il Napoli di Rino Gattuso.

Panchina in bilico

La Juve ha di fatto già scelto l’allenatore del futuro: Andrea Pirlo, la scorsa settimana, è stato presentato in pompa magna dal presidente Agnelli che spera, affidandogli la panchina dell’Under 23, di ricreare con lui quanto di buono avevano fatto Barcellona e Real con Guardiola e Zidane. Il Maestro diventato mister, però, deve farsi le ossa. Nel frattempo per la prima squadra circolano diverse ipotesi se dovesse saltare Sarri: dal ritorno di Allegri, al ct Mancini, a Pochettino a Zidane. L’ultimo in ordine di tempo porta a Paulo Sousa, soluzione che potrebbe piacere a CR7. Molto se non tutto dipenderà da domani. Sarri è avvisato.