Juve, Sarri ha la polmonite e dà forfait: a rischio la prima di campionato

Altro che febbre: Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, resta ancora lontano dai campi di allenamento, causa problemi di salute. Il tecnico bianconero, dopo ulteriori accertamenti, si sta riposando causa una polmonite che lo ha colpito negli ultimi giorni e che lo sta costringendo a fermarsi.

A RISCHIO LA PRIMA DI CAMPIONATO

L’allenatore, che si era già dovuto assentare dalla panchina per l’amichevole di Trieste, è andato comunque alla Continassa ed ha dato indicazioni al suo staff per la sessione di allenamento odierna: è in dubbio la sua presenza in panchina per l’esordio della Juve in campionato, sabato a Parma.