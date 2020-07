Juve. Sarri prepara il derby: “Gara particolare. Toro? Saranno motivatissimi”

Le parole del tecnico dei bianconeri alla vigilia del match: "Fiducia in Buffon. Chiellini? In gruppo a breve"

Tutto pronto a Torino per il derby della Mole tra bianconeri e granata. Domani, alle 17.15, le due squadre scenderanno in campo per la stracittadina, davanti ad un Allianz Stadium deserto.

“SFIDA PARTICOLARE”

L’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato del match in conferenza stampa: “E’ una gara particolare. Dobbiamo fare attenzione, come in ogni partita, ma davanti abbiamo un Toro motivatissimo. Al momento stiamo tutti bene, non ho visto segnali di stanchezza”.

“FIDUCIA A BUFFON, CHIELLINI PRESTO IN GRUPPO”

Il tecnico ha poi parlato delle condizioni dei suoi giocatori: “Buffon sta benissimo, ho fiducia in lui. Deciderò se farlo giocare dopo la rifinitura: è ancora forte e fa grandi cose per uno della sua età. Chiellini? Sta bene, a breve rientrerà in gruppo, forse dopo il derby”. Sulle scelte di formazione, invece: “Bernardeschi e Douglas Costa stanno molto bene, entrambi meriterebbero di giocare dall’inizio. Alex Sandro? Sta recuperando, contiamo di riaverlo per la settimana prossima”.