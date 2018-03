Juve, scatto scudetto: 3-1 al Milan e +4 sul Napoli

I bianconeri soffrono, ma riescono a spuntarla nel finale. Apre Dybala, poi il pareggio del fischiatissimo ex Bonucci, prima delle reti di Cuadrado e Khedira

La Juventus approfitta del pareggio del Napoli a Sassuolo, batte il Milan 3-1 e vola a +4 sui partenopei. Una vittoria preziosa in chiave scudetto per i bianconeri, che contro la squadra di Gattuso hanno sofferto non poco.

Dopo 8’ padroni di casa già in vantaggio: tiro di Dybala, Donnarumma incerto e palla in rete. Al 28’ il pareggio dei rossoneri con il grande ex Bonucci (fischiatissimo dall’Allianz Stadium) che di testa supera Buffon. Nella ripresa la Juve rischia di andare sotto, ma la traversa salva i bianconeri sulla conclusione di Calhanoglu.

Al 79’, il gol – pesantissimo – di Cuadrado, gettato nella mischia da Allegri dopo tre mesi di stop. Nel finale Khedira cala il tris. Il settimo tricolore di fila è più vicino.

IL TABELLINO DI JUVENTUS-MILAN 3-1:

JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Barzagli, Benatia, Chiellini; Lichtsteiner (1′ st Douglas Costa), Khedira, Pjanic (30′ st Bentancur), Matuidi (16′ st Cuadrado), Asamoah; Dybala, Higuain. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Howedes, Marchisio, Sturaro. All.: Allegri

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia (30′ st Montolivo), Bonaventura; Suso, André Silva (19′ st Kalinic), Çalhanoglu (35′ st Cutrone). A disp.: A. Donnarumma, Storari, Musacchio, Zapata, Antonelli, Locatelli, Mauri, Borini. All.: Gattuso

Arbitro: Mazzoleni

Ammoniti: Benatia (J), Rodriguez, Biglia, Montolivo (M)

Marcatori: 8′ Dybala (J), 28′ Bonucci (M), 34′ st Cuadrado (J), 41′ st Khedira (J)

LA CLASSIFICA:

Juventus 78 punti; Napoli 74; Roma 60; Inter 58; Lazio 57; Milan 50; Atalanta 47; Sampdoria e Fiorentina 44; Torino 39; Bologna 35; Udinese 33; Genoa 31; Cagliari 29; Sassuolo 28; Chievo 28; Spal 26; Crotone 24; Verona 22; Benevento 10.