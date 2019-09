Juve, scoppia la grana Can: “Promesse non mantenute, voglio giocare la Champions”

L’esclusione a sorpresa dalla lista Champions non ha ovviamente fatto piacere a Emre Can e il centrocampista tedesco non ne ha fatto mistero. Parlando con i giornalisti dal ritiro della Germania, l’ex Liverpool ha attaccato duramente il tecnico Sarri e lo stesso club bianconero.

“Sono scioccato e arrabbiato, la scorsa settimana la Juventus mi aveva detto tutt’altro”, l’accusa di Can. “Ieri l’allenatore mi ha chiamato e in meno di un minuto mi ha detto che non sono in squadra. Non è stato sincero con me. Se l’avessi saputo prima, non avrei più giocato nella Juve. Trarrò le mie conclusioni, parlerò con la società e il mio agente”.