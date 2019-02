Juve, senti Allegri: “Niente crisi, abbiamo solo toppato una partita”

Il tecnico bianconero: "Ci sono anche gli altri, non dimentichiamo i meriti dell'Atalanta. La Champions? CR7 non basta non è la Playstation"

“Niente crisi, abbiamo perso una partita che si è incastrata male, senza dimenticare i meriti dell’Atalanta. Ci vuole rispetto per il lavoro, e noi e tutta la società, stiamo lavorando con organizzazione totale. Ma ci sono anche gli altri, ecco perché vincere è sempre una cosa straordinaria e mai normale”. Così Massimiliano Allegri, alla vigilia del match di domani contro il Parma, respinge le critiche dopo il ko di Bergamo. “Mettiamo da parte quello che è stato e impegniamoci per finire bene la stagione, portando a casa lo scudetto e cercare di vincere la Champions“.

CHAMPIONS? CR7 NON BASTA

E a proposito di Champions “non è che se arriva Ronaldo la vinci: non è facile, non è la Playstation” ammonisce il tecnico bianconero atteso, il 20 febbraio, dalla difficile sfida in casa dell’Atletico Madrid per l’andata degli ottavi di finale. “Quando sono arrivato alla Juve – ricorda – c’era preoccupazione per non battere il Malmoe e io invece credevo di poter vincere la Champions con quella squadra. In Europa ci sono 7-8 squadre che possono giocare le semifinali, ma quattro di quelle pretendenti vanno fuori prima. La Champions quest’anno speriamo di vincerla, più di questo non posso dire”.

MA NON C’E’ CRISI

“Abbiamo vinto con la Lazio e abbiamo perso lo stesso tipo di partita con l’Atalanta. Se Immobile avesse fatto il 2-0 forse avremmo perso a Roma e magari vinto a Bergamo”, ha proseguito l’allenatore toscano. “A Bergamo abbiamo tirato poco così come contro la Lazio. Quando non hai Mandzukic ti manca il centravanti che occupa l’area. L’avevamo sostituito bene con gli altri vincendo le partite, poi il calcio è molto più semplice di quanto si faccia intendere. Non c’è crisi, abbiamo perso una partita che si è incastrata male. A Roma abbiamo sbagliato 50 palloni e a Bergamo uguale. Vuol dire che c’è stata meno precisione. Poi a Roma c’è andata bene perché non abbiamo subito il 2-0″.

FATTO BUON ALLENAMENTO

“La squadra oggi ha fatto un buon allenamento, ma l’avevamo fatto anche prima di Bergamo. Nell’arco di un’annata ci sta di toppare una partita. Succede spesso, anche l’anno scorso, e nelle partite di Coppa Italia avevamo avuto l’occasione di rimediare, quest’anno invece ci si è incastrata così. Vincere è sempre molto difficile, qui invece se perdi una partita c’è un’analisi di critica, ma la squadra, finora, ha fatto un po’ di punti in campionato, ha passato il turno, poi siamo stati eliminati purtroppo dall’Atalanta che ha fatto una bella partita”, ha aggiunto Allegri.

CHIELLINI? TORNA TRA 10-15 GIORNI

“Niente di grave per Chiellini, ci vorranno 10 o 15 giorni per il suo ritorno” ha detto ancora Allegri sull’infortunio del capitano bianconero, fermato da un problema al polpaccio contro l’Atalanta: “Domani non ci sarà – ha aggiunto il tecnico bianconero -, difficilmente tornerà con il Sassuolo. Ma l’infortunio non è assolutamente niente di grave”.