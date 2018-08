Juve, senti Allegri: “Ronaldo è uno stimolo per tutti. Ora testa al Parma”

Dybala è sereno, è alla ricerca della migliore condizione. Contraccolpo per Ronaldo? No, Cristiano è uno stimolo per tutti“. Allegri getta acqua sul fuoco dopo la panchina dell’argentino nel match con la Lazio, allontanando l’ipotesi ricadute psicologiche dopo l’arrivo di CR7: “Paulo ha iniziato dopo e ha giocato poche partite – ha spiegato il tecnico -. L’arrivo di Ronaldo è uno stimolo, C’è grande competitività, tutti vogliono giocare. Domani e’ l’ultima delle prime tre di questo mini ciclo e poi inizieremo la stagione dopo la sosta e dopo la sosta bisogna essere tutti in condizione”. Nonostante le parole di supporto, domani la presenza di Dybala dall’inizio non e’ assicurata: “Giocheranno Ronaldo e Mandzukic, devo scegliere chi sarà il terzo. O il quarto”, ha sorriso l’allenatore.

ANCELOTTI, UN VINCENTE. L’INTER? DA SCUDETTO

“Il Napoli ha un allenatore che è un vincente, credo il tecnico più vincente d’Italia” ha quindi precisato Allegri mostrando di non fidarsi troppo della concorrenza. “Il campionato – ha aggiunto – si è livellato, specialmente tra le prime 6”. E per quanto concerne il Napoli di Ancelotti: “Dovremo stare più attenti, lotterà per lo scudetto dopo le critiche per le amichevoli estive”. L’Inter, poi “ha fatto un’ottima squadra e a prescindere dal punto conquistato in due partite, lo troveremo a lottare per il campionato. La Roma ha rinnovato molto, per vincere lo scudetto bisognerà faticare di più, perché le sei squadre si sono livellate verso l’alto. Non scordiamoci poi l’Atalanta, la Sampdoria, il Genoa, che comunque sono squadre, con la Fiorentina, che andare a battere e’ sempre difficile”.

ORA TESTA AL PARMA

“Manchester e Valencia sono ottime squadre, con ambienti caldi, mentre lo Young Boys è l’outsider. Ma alla Champions ci pensiamo dopo Sassuolo, ora dobbiamo concentrarci sul Parma” ha rilanciato ancora Allegri concentrandosi sulla sfida di domani al Tardini: “Abbiamo sempre fatto fatica a Parma, negli ultimi 24 incontri abbiamo vinto 7 partite a testa e ci sono stati 10 pareggi. Quindi domani bisogna fare una partita tosta, da questi campi bisogna uscire con i tre punti”. Un concetto che – secondo l’allenatore della Juventus “va rinfrescato, perché magari si pensa che la partita di domani possa essere una passeggiata contro la neopromossa. Siamo alla vigilia degli impegni delle Nazionali e per noi è sempre un pericolo”.