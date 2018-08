Juve, senti Cristiano Ronaldo: “Voglio vincere la Champions League”

Il fuoriclasse portoghese a Dazn: "Faremo di tutto per conquistarla, proverò a scrivere la storia in questo club"

Cristiano Ronaldo fa sognare i tifosi della Juventus. In un’intervista a Dazn, l’asso portoghese ha infatti dichiarato: “Voglio vincere la Champions con la Juve e faremo di tutto per conquistarla. Ma non sarà un’ossessione”. Lui, che ne ha vinte tre di fila con la maglia del Real Madrid (5 in totale), sa come si fa: “Dovremo arrivarci passo dopo passo: quest’anno, l’anno prossimo, fra tre anni. L’importante per questo club è vincere la Serie A, la Coppa Italia e avanzare il più possibile in Champions League”.

CR7 si è già calato perfettamente nella nuova realtà italiana: “Sono molto felice, la squadra è forte e la Juve è uno dei migliori club del mondo. Ci sono cose nella vita che sembrano dettate dal destino e in questo caso è stato così. Non mi sarei mai aspettato di giocare qui, ma certe cose avvengono in maniera naturale e per me è stata una decisione facile. Quanto fatto a Madrid è incredibile, ho vinto tutto, la mia famiglia vive lì, ma fa parte del passato: voglio tentare di scrivere la storia in questo club”.