Juve, senti Morata: “Questa per me opportunità della vita”

Alvaro Morata torna alla Juventus e si (ri)presenta in conferenza stampa. L’attaccante spagnolo ex Real e Atletico Madrid ha risposto alle domande dei presenti all’inizio della sua seconda avventura in maglia bianconera: “Sono al posto giusto, nel momento giusto. Il passato è passato, qui sono diventato giocatore e uomo e questa per me è ora l’opportunità della vita”.

“PIRLO? MI HA GIA’ IMPRESSIONATO”

Morata ha poi parlato di Pirlo, suo nuovo allenatore: “E’ nato per fare quello. Ama il calcio, e secondo me è la figura adatta per la Juventus in questo momento. Mi ha già impressionato nei primi allenamenti, sa perfettamente come compattare il gruppo”.

OBIETTIVO CHAMPIONS

Testa alla Champions League, come ha dichiarato lo spagnolo, già in passato vicino a vincerla con i bianconeri con la sconfitta in finale contro il Barcellona: “Dici Juventus e pensi alla Champions. Sono troppi anni che si arriva vicino e basta, magari quest’anno ce la facciamo. Sarei il più felice del mondo, ma per vincere dobbiamo lavorare duramente”.

“LE CRITICHE? SO QUELLO CHE DEVO FARE”

L’attaccante ha anche risposto alle critiche arrivate in passato sul suo vero ruolo e sui pochi gol segnati in Spagna: “Certo, vorrei fare 35-40 gol a stagione. Ma questo è uno sport di squadra, le statistiche individuali non servono a nulla. L’importante è vincere, e in passato ci sono stati anche giocatori che hanno segnato tanto ma che non hanno portato a casa nulla. La gente parla tanto, io sono quello che devo fare”.