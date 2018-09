Juve settebellezze: tris al Napoli ed è già fuga

Successo in rimonta dei bianconeri: Mertens gela lo Stadium, poi doppio Mandzukic e Bonucci. Cristiano Ronaldo trascinatore

Sette su sette e per la Juventus è già fuga scudetto. I bianconeri rifilano 3 gol ai rivali del Napoli all’Allianz Stadium e volano a +6 su quella che viene considerata l’antagonista numero uno per la corsa al tricolore.

Partenopei subito pericolosi con Zielinski che centra il palo con un tiro rasoterra da fuori. Al 10’ ospiti in vantaggio: errore di Bonucci in fase di impostazione, Allan recupera palla e serve Callejon che pesca Mertens in mezzo, 0-1.

Il gol sveglia la Juventus, che schiaccia il Napoli. Sale in cattedra Cristiano Ronaldo: al 26’ ubriaca Hysaj, il cross è un assist al bacio per la testa di Mandzukic che realizza il gol del pareggio.

A inizio ripresa campioni d’Italia subito a bersaglio: gran tiro di CR7 deviato da Ospina sul palo, la palla finisce sui piedi di Mandzukic che insacca a porta spalancata.

Al 58’ Napoli in dieci: secondo giallo e cartellino rosso a Mario Rui per un intervento su Dybala. Al 71’ clamorosa occasione per Callejon, che imbeccato da Milik, spara senza troppa forza su Szczesny.

Gol mangiato, gol subito: è la legge del calcio. Al 75’ corner Juve, torre di Ronaldo e zampata di Bonucci, 3-1.

IL TABELLINO DI JUVENTUS – NAPOLI 3-1:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can (62′ Bentancur), Pjanic, Matuidi; Dybala (64′ Bernardeschi); Mandzukic (84′ Cuadrado), Ronaldo. A disp. Perin, Pinsoglio, Benatia, Barzagli, Kean, Rugani. All. Allegri

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik (70′ Ruiz), Zielinski (61′ Malcuit); Insigne, Mertens (61′ Milik). A disp. D’Andrea, Karnezis, Verdi, Ounas, Luperto, Maksinovic, Rog, Diawara. All. Ancelotti

Arbitro: Banti

Espulso per doppia ammonizione Mario Rui (N) al 58′

Ammoniti: Koulibaly (N), Hysaj (N), Bonucci (J), Insigne (N), Cancelo (J), Akex Sandro (J)

Reti: 10′ Mertens (N), 26′ e 48′ Mandzukic (J), 76′ Bonucci (J)