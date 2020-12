Juve, si ferma anche Demiral: almeno 10 giorni di stop

Dopo Chiellini, un altro infortunio in difesa

Nuova tegola in difesa per Pirlo: dopo Chiellini, la Juve perde anche Demiral. Come riferito dal club bianconero, “in seguito al problema muscolare accusato nel match di ieri sera (contro la Dinamo Kiev), Demiral oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni”. Dunque, salterà il derby col Toro, il match di Champions col Barcellona e la sfida con il Genoa.