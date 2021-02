Juve, si ferma Arthur: a Napoli non ci sarà

Problema alla gamba destra per il brasiliano, in forse anche la presenza di Bonucci

Brutta notizia per Pirlo a due giorni dalla trasferta di Napoli. Nuovo stop, infatti, per il brasiliano Arthur, che non potrà far parte della spedizione bianconera nello stadio Diego Armando Maradona.

Come riporta un comunicato della Juventus, infatti, “gli esami strumentali eseguiti a seguito del dolore alla gamba destra riferito da Arthur hanno evidenziato la presenza di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno e la ripresa dell’attività avverrà non appena consentito dalla sintomatologia”.

In forse anche la presenza di Bonucci. Il difensore, uscito nel corso del match con la Roma e in tribuna in occasione della sfida di Coppa Italia con l’Inter, si è fermato nuovamente nel corso della seduta odierna per un affaticamento. Aumentano invece le possibilità che Dybala possa andare almeno in panchina contro il Napoli, per essere al top per la Champions.