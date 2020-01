Juve, situazione infortuni: escluse fratture per Alex Sandro, stop per Cuadrado

Esami ok per il brasiliano, influenza per il colombiano: sono entrambi a rischio per la sfida di mercoledì contro la Roma

Archiviato il Parma è già testa alla prossima sfida per la Juventus, che se la vedrà mercoledì sera contro la Roma nella gara secca dei quarti di Coppa Italia che determinerà la prima semifinalista della competizione.

SITUAZIONE INFORTUNI: ALEX SANDRO E CUADRADO

Dalla Continassa arrivano notizie positive per quanto riguarda Alex Sandro, che ha abbandonato il campo ieri dopo solo 21′ per infortunio: gli esami hanno escluso, infatti, la presenza di fratture costali. Problemi anche per Cuadrado, che non ha partecipato alla seduta di allenamento odierna per una leggera forma influenzale, come ha reso noto la società sul sito web.