Juve in stand by. E Gravina avverte. «Tenetevi pronti»

La Juve aspetta la data ufficiale dell’inizio del campionato, dopodiché provvederà a richiamare i suoi nove calciatori stranieri volati all’estero durante l’emergenza sanitaria. Presumibilmente, dovendo, chi ritorna in Italia da un paese straniero sottoporsi a una quarantena di due settimane prima di riprendere gli allenamenti, è facile ipotizzare che vedremo atterrare i primi bianconeri nel Bel Paese a partire dalla prossima settimana. Giusto il tempo di trascorrere la festività della Pasqua in famiglia per poi spiccare il volo, direzione Italia.

DA CR7 A RABIOT

Cristiano Ronaldo, come anche ieri mostrava sui social network, si allena a colpi di ripetute in salita insieme alla bella Georgina: su e giù lungo la rampa che porta al garage della mega villa in cui abita con tutta la famiglia a Funchal: “My beautiful training partner!”, “La mia bella compagna di allenamento”, ha scritto ieri CR7 sul proprio profilo Instagram proprio riferendosi a Georgina.

