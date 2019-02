Juve, Sturaro ceduto al Genoa per 16,5 milioni di euro

La Juventus ha ceduto Stefano Sturaro al Genoa a titolo definitivo. Lo ha comunicato il club bianconero sul suo sito ufficiale: si tratta di un’operazione da 16,5 milioni di euro.

Il centrocampista, che aveva iniziato la stagione nello Sporting Lisbona senza però mai scendere in campo per via di un serio infortunio, si era trasferito in prestito nella Genova rossoblù durante il mercato di gennaio.

IL COMUNICATO DELLA JUVE:

“Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo da parte del Genoa Cricket & Football Club S.p.A. del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Sturaro a fronte di un corrispettivo di € 16,5 milioni pagabile nei prossimi quattro esercizi.

Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 12,9 milioni”.