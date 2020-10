Juve, tampone negativo per Ronaldo: è guarito dal Coronavirus

Cristiano Ronaldo è guarito dal Coronavirus ed è pronto per tornare in campo. Ad annunciarlo è la stessa Juventus, con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali. Il portoghese, non più in isolamento, punta a rientrare per la sfida contro lo Spezia.

Ecco la nota della società bianconera:

Cristiano Ronaldo ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19.

L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare.