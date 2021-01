Juve, ufficiale Aké: Tongya al Marsiglia. Preso anche Rovella

Colpi in prospettiva per i bianconeri: il talento del Genoa resterà in Liguria fino al termine della stagione

La Juventus ha ufficializzato un’operazione di mercato. Dall’Olympique Marsiglia arriva a titolo definitivo l’attaccante classe 2001 Marley Aké, mentre nel club francese approda Franco Tongya. Aké ha collezionato 9 in Ligue 1 e 4 in Champions League con la prima squadra dell’Olympique.

Il centrocampista classe 2002 Tongya lascia la Torino bianconera dopo 11 anni e un percorso nel settore giovanile che l’ha portato a conquistare uno scudetto Under 15 ed esordire tra i professionisti con la maglia della Juventus Under 23. Sono 10 le gare giocate quest’anno in Serie C agli ordini di Zauli. I due giovani calciatori sono stati valutati 8 milioni di euro.

Definita anche un’operazione con il Genoa: concluso l’acquisto del talentuoso centrocampista classe 2001 Nicolò Rovella, che rimarrà nel capoluogo ligure fino al termine del campionato. Al Grifone vanno i giovani Manolo Portanova ed Elia Petrelli.