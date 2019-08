Juve, è ufficiale: Kean all’Everton. Il saluto ai tifosi: “Non vi dimenticherò mai”

Adesso è ufficiale: Moise Kean lascia la Juventus e vola in Inghilterra e passa all’Everton a titolo definitivo per la cifra di 30 milioni di euro. L’attaccante, cresciuto nella società torinese, ha già firmato il contratto che lo legherà al club inglese e ha poi salutato i suoi ormai ex tifosi tramite i social.

IL SALUTO DI MOISE: “GRAZIE, NON VI DIMENTICHERO’ MAI”

Con un post su Instagram, a cui ha allegato un video dei momenti più belli passati con la maglia bianconera, Kean ha salutato la “vecchia signora” con poche e semplici parole: “Quando penso alla Juventus mi viene in mente solo una parola: grazie! Da quando sono arrivato che avevo 11 anni tutti hanno creduto in me, sono stato circondato da tanto affetto e sostenuto dal calore dei tifosi. Non vi dimenticherò mai, avrete sempre un posto nel mio cuore”.