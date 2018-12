Juve Under 15, cori contro Napoli: squalificati 25 giocatori

E' successo l'11 giugno scorso, al termine della semifinale contro il Napoli vinta 3-0 valevole per le Final Four Scudetto

La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, presieduta da Cesare Mastrocola, ha sanzionato con una giornata di squalifica 25 calciatori della Juventus Under 15, per aver intonato a gran voce, al rientro negli spogliatoi, “un coro dal contenuto gravemente offensivo nei confronti della squadra avversaria, dei suoi tifosi e della città di Napoli“. L’episodio risale allo scorso 11 giugno, al termine della gara Juventus-Napoli, valevole quale semifinale della Final Four Scudetto del Campionato Nazionale Under 15.

Luciano Pisapia, uno dei calciatori in questione, aveva anche pubblicato il video dei festeggiamenti nello spogliatoio juventino in cui i giocatori cantavano: “Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone”. La Juve dovrà pagare anche un’ammenda di 6 mila euro.