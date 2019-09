Juve-Verona, sanzionati i tifosi con maglie e loghi dei gruppi ultrà indagati

Juve-Verona, partita sotto osservazione visti gli episodi riguardanti l’operazione “Last Banner”, è stata, nonostante le previsioni, una partita tranquilla, senza problemi di ordine pubblico. Eppure ci sono sanzioni e denunce da segnalare: oltre 50 tifosi bianconeri sono stati ritrovati con maglie, felpe e materiale con loghi dei gruppi ultrà indagati e per loro scatteranno sanzioni amministrative previste per la violazione del Regolamento.

ALTRI TIFOSI SANZIONATI

Non solo, arrivano denunce e sanzioni anche per altri tifosi: tre sostenitori del Verona sono stati denunciati per aver danneggiato alcuni scooter fuori all’Allianz Stadium, mentre un supporter juventino è stato denunciato anch’esso per aver rubato un pallone che era finito in curva.