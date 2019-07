Giornata di visite mediche per Cristian Romero, giovane difensore argentino classe 1998 che la Juventus ha acquistato dal Genoa. Il sudamericano, che firmerà un contratto di quattro anni con la Vecchia Signora dopo gli esami di rito al J Medical, non sarà però agli ordini di Maurizio Sarri: l’intenzione, infatti, è di mandarlo in prestito. L’ipotesi più probabile è proprio il Genoa, ma anche l’Atalanta è sulle sue tracce.