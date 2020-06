Juventus, 27 convocati per la finale: ci sono anche Chiellini, Higuain e Ramsey

Sarri porta tutti all'Olimpico: ultimo allenamento al Training Center per i bianconeri prima della partenza per Roma

È terminata al Training Center la seduta di rifinitura della Juventus in vista della finale di Coppa Italia in programma domani sera, con inizio alle 21, allo stadio Olimpico di Roma contro il Napoli.

Per l’occasione il tecnico Maurizio Sarri ha convocato 27 calciatori: ci sono anche Chiellini, Ramsey e Higuain, la cui presenza – in campo o in panchina – nel match di domani sera resta comunque in forte dubbio. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral

Centrocampista: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Zanimacchia, Olivieri, Vrioni.