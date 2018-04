Juventus, Allegri spazza via le pressioni: “Decisiva solo per il Napoli”

Alla vigilia della sfida più delicata e coinvolgente del campionato, Massimiliano Allegri prova a togliere pressioni di dosso alla Juventus. Il tecnico bianconero sottolinea in conferenza stampa che “domani inizia un mini campionato di 5 partite. Abbiamo 4 punti di vantaggio quindi non è decisiva perché ci sono altri punti da conquistare per vincere lo scudetto. Sarà una bella partita ma non decisiva. Dobbiamo affrontare Napoli, Inter, Roma e Milan. Sarà un finale di stagione bellissimo. La Juve è abituata a giocare certe partite. Sappiamo di affrontare la seconda della classe. Hanno fatto 81 punti e vengono da stagioni esaltanti”.

Certo, è vero che la Juventus è abituata a giocare le finali, ma i maligni sottolineano che poi le perde. Anche per questo, Allegri non si fida e continua con i suoi calcoli: “Il Napoli può arrivare ancora a 96. Sappiamo di affrontare una squadra che ha puntato tutta la stagione sul campionato. Abbiamo quattro punti di vantaggio, punti che potremo fare anche altrove, noi abbiamo più punti del Napoli, vuol dire che per ora siamo i migliori. Sento parlare tanti, ascolto e mi diverto”.

Nessuna concessione a Sarri sulla formazione: “Deciderò domani mattina, se giocherà Dybala o no. Come faccio sempre, quando mi sveglio. I cambi domani saranno importanti. Dovrò decidere se giocare con o senza Dybala. Se saranno tre o quattro? Anche quattro, c’è pure Cuadrado. Devo vedere come sta Barzagli. Speriamo di scegliere i migliori per fare una bella partita. Higuain? Ha questi alti e bassi, è in ottima condizione e credo domani sarà importante e decisivo per la partita”.

Quindi parole dolci e al tempo stesso stoccatine sugli avversari, in pieno stile Allegri: “Sarri ha fatto un lavoro straordinario. Sono tutti piccolini, hanno solo Milik forte fisicamente. Ha creato una squadra bella da vedere mettendoci risultati importanti in questi anni. L’Italia deve essere fiera di avere una squadra come il Napoli. La Juventus non potrà mai sviluppare un gioco come quello del Napoli ma loro non hanno mai pressioni… né in Italia né in Europa. Allora è giusto che vinca la Juventus…”.