Juventus, Allegri: “Verso l’Atletico con concentrazione e testa leggera”

Come di consueto, Massimiliano Allegri affida a Twitter le sue impressioni a freddo sulla prestazione della Juventus. Dopo il 3-0 al Frosinone, per i bianconeri è tempo di pensare all’impegno in Champions contro l’Atletico Madrid e il tecnico indica come avvicinarsi alla grande sfida.

“Concentrazione e testa leggera”, scrive Allegri sottolineando le chiavi del successo sui ciociari, ipotecato di fatto dopo neppure un quarto d’ora. Le stesse armi che la Juventus dovrà utilizzare al Wanda Metropolitano contro Griezmann e soci.

“Quello che abbiamo messo contro Frosinone deve accompagnarci nei prossimi giorni”, è l’input fornito da Allegri ai suoi calciatori nella lunga marcia di avvicinamento alla partita con i Colchoneros.

Poche parole, invece, per Cristiano Ronaldo: “Avanti così ragazzi”, il grido di battaglia del portoghese dopo la convincente vittoria nell’anticipo di campionato. Per Cr7 anche l’esultanza con la ‘Dybala Mask’ insieme all’amico Paulo.