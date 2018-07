Juventus, auguri a Boniperti per i suoi 90 anni: “Vincere è l’unica cosa che conta”

La Juventus celebra uno dei personaggi più significativi della sua storia nel giorno del suo compleanno. Una ricorrenza particolarmente importante, perché Giampiero Boniperti, ex capitano, bandiera, simbolo e anche presidente del club bianconero, compie 90 anni.

“Vincere non è importante: è l’unica cosa che conta”, scrive la Juventus rivolgendosi a Boniperti, riprendendone forse l’espressione più celebre. “Parole scolpite nei cuori di tutti i tifosi bianconeri, parole che non potrebbero che arrivare dalla persona che, come poche altre nella storia, rappresenta i colori bianconeri”, aggiunge la società bianconera.

Boniperti è nato il 4 luglio 1928 a Barengo, in provincia di Novara, e dal 1947 è entrato nel mondo della Juve, da cui non si è più staccato. Da calciatore ha realizzato 179 reti, smettendo nel 1961, mentre da presidente – carica ricoperta dal 1971 – ha vinto praticamente tutto, in Italia e in Europa.