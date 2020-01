Juventus, aumento di capitale concluso: sottoscritte tutte le azioni

Erano state messe in vendita lo scorso 23 dicembre, per un controvalore complessivo vicino ai 300 milioni di euro

Aumento di capitale concluso per la Juventus. Tutte le azioni messe in vendita lo scorso 23 dicembre sono state sottoscritte, per un controvalore complessivo pari a quasi 300 milioni di euro. Ecco la nota diffusa dal club bianconero attraverso i propri canali ufficiali.

“Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 23 dicembre 2019, Juventus Football Club S.p.A. rende noto che, a seguito della vendita nel corso della prima seduta di Borsa del 23 dicembre 2019 di tutti i rimanenti n. 24.825.450 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione, sono state sottoscritte n. 7.944.144 azioni ordinarie di nuova emissione Juventus rinvenienti dall’esercizio integrale dei Diritti Non Esercitati.

Tenuto conto anche delle n. 314.541.184 Azioni già sottoscritte nel periodo di offerta in opzione, risultano pertanto complessivamente sottoscritte n. 322.485.328 Azioni, pari al 100% delle Azioni offerte nel contesto dell’aumento di capitale, per un controvalore complessivo pari a Euro 299.911.355,04. Juventus provvederà, nei termini di legge, a depositare l’attestazione di cui all’articolo 2444 del codice civile presso il Registro delle Imprese di Torino“.

Intanto una notizia di mercato. Nel giorno delle visite mediche di Kulusevski, c’è da registrare anche un addio tra i bianconeri. Mattia Perin lascia infatti la Juventus per tornare al Genoa, club da cui era stato acquistato nell’estate 2018.