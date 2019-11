Juventus, Bonucci: “Con Ronaldo tutto chiarito. In Champions è da evitare il Tottenham”

Durante la presentazione del libro “Il mio amico Leo” – scritto con il giornalista Francesco Ceniti – Leonardo Bonucci ha speso alcune parole in merito all’andamento della Juventus: “Io penso alla mia squadra, alla mia società, abbiamo l’obiettivo di dare il nostro meglio per arrivare in fondo in tutte le competizioni e alzare i trofei e gli obiettivi che ci siamo posti”. E rivela che la squadra che non vorrebbe incontrare in Champions è il Tottenham di Mourinho “perché Mourinho in certe partite può dare qualcosa in più”.

Inoltre Bonucci chiude definitivamente il caso nato nello spogliatoio bianconero dopo la sostituzione durante la partita con il Milan: “Abbiamo parlato. Siamo un gruppo, essere competitivi fino alla fine alza il livello dell’allenamento”.