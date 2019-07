Manca solo l'annuncio per il ritorno di Gigi in bianconero

Terza sfida in Asia contro le stelle della A coreana

Gigi Buffon vicinissimo al ritorno in bianconero. Dopo la poco felice esperienza parigina, il 41enne portiere è pronto a riabbracciare la Juve per chiudere la carriera con la Vecchia Signora. Domani sono in programma le visite mediche, ultima formalità prima del sospirato annuncio.

Intanto la Juventus ha confermato che disputerà una terza partita nel corso del suo tour in Asia, nel mese di luglio. Venerdì 26, alle 13 italiane, i bianconeri di Sarri affronteranno al World Cup Stadium di Seul una selezione delle stelle della K-League, il massimo campionato sudcoreano.

Il match seguirà gli altri due impegni già fissati dalla Juve nel corso della sua avventura asiatica, in programma il 21 luglio a Singapore contro il Tottenham e il 24 a Nanchino contro l‘Inter.

Entrambi i match saranno validi per l’International Champions Cup, il grande torneo estivo con le migliori formazioni del panorama mondiale, e saranno seguiti dall’appuntamento del 10 agosto a Stoccolma contro l’Atletico Madrid.