Juventus, tutto su Dybala: è lui l’arma in più di Pirlo per cambiare la stagione

Aveva messo in fila un filotto di vittorie tra gennaio e febbraio – sei per l’esattezza – che faceva ben sperare. E invece, nel giro di pochi giorni, complici le sconfitte contro il Napoli in campionato e contro il Porto in Champions League, la Juve di Andrea Pirlo si ritrova a un passo dal baratro delle due competizioni. Due sconfitte di fila, roba a cui in casa Juve non sono abituati a vedere da tempo, specie nelle ultime nove stagioni. Sia al “Maradona” sia al “Do Dragao” sono venuti fuori tutti i limiti di una squadra che vorrebbe fare del bel gioco e vincere ma non ci riesce, specie nei momenti che contano, specie quando i punti e le partite cominciano a pesare come macigni nel bilancio di un’intera stagione. Proprio sul più bello è venuta meno la qualità, anche dal punto di vista numerico: da Dybala a Cuadrado, da Bonucci a Arthur. Pirlo ha perso buona parte dei componenti della “tribù” dai piedi buoni nell’arco di pochissimo tempo. E come se non bastasse anche Alvaro Morata – complici alcuni problemi fisici che lo stanno condizionando dall’inizio del 2021 – si è inceppato.

