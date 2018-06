Juventus, ecco Favilli: contratto fino al 2023. Toro, Moretti rinnova per un anno

Il giovane attaccante acquistato dall'Ascoli per 7,5 milioni di euro: partirà in ritiro col gruppo di Allegri

Dopo le visite mediche, l’annuncio ufficiale: Andrea Favilli torna alla Juventus dopo una stagione vissuta all’Ascoli, in serie B, in cui ha messo a segno 8 reti in 14 presenze. Il cartellino dell’attaccante è stato acquisito ufficialmente dal club bianconero per 7,5 milioni di euro. Favilli ha sottoscritto un contratto fino al 2023 e si aggregherà al gruppo di Allegri a partire dal 9 luglio, in attesa – magari – di essere piazzato in qualche altro club di serie A.

“E’ un onore essere tornato alla Juventus, Dopo sette mesi difficili che mi hanno tenuto fuori dal campo e’ un premio gratificante sentire comunque la fiducia di questa società”, ha commentato il giovane attaccante su Instagram.

Novità di mercato anche in casa Torino: il club granata ha annunciato il rinnovo di contratto per un altro anno di Emiliano Moretti. L’esperto difensore, 37 anni, disputerà così la sua sesta stagione con la maglia del Toro.