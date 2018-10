Juventus, contro il Genoa in Curva Sud i bimbi delle scuole calcio

Contro il Genoa la Curva Sud dell’Allianz Stadium, chiusa per due turni per i cori razzisti contro Koulibaly e Napoli, sarà occupata da 9mila bimbi delle società dilettantistiche del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Lo ha reso noto la Juventus, con un Tweet sui suoi account social che rimanda al comunicato del Comitato regionale della LND in cui sono spiegate le modalità per l’accesso all’impianto.

Potranno entrare nel settore solo ragazzi nati tra il 2004 e il 2011. Ogni società potrà portare massimo 20 ragazzi e 4 dirigenti, con un rapporto massimo di un dirigente ogni cinque giocatori. L’iniziativa ha ottenuto il via libera dalla Figc.

Non è la prima volta che la Juventus apre le porte della curva ai giovani tifosi in occasione di squalifiche dello stesso. Accadde, ad esempio, in occasione di uno Juventus-Udinese del dicembre 2013, quando la stessa società bianconera rimediò una multa di 5mila euro per gli insulti e gli epiteti ingiuriosi rivolti dagli stessi bambini al portiere avversario Brkic in occasione dei suoi rinvii dal fondo.