Juventus già al lavoro aspettando Ronaldo. E Buffon si presenta…

Il primo giorno di lavoro per la Vecchia Signora nella nuova casa della Continassa. Il primo giorno di lavoro, diciassette anni dopo, senza Gianluigi Buffon. L’era Cristiano Ronaldo in casa Juventus non si è ancora aperta, in compenso ieri si è chiusa ufficialmente quella dell’ex capitano bianconero che è stato presentato dal suo nuovo club, il Psg, ed è poi sceso in campo per il primo allenamento sotto la Torre Eiffel.

DALLA CONTINASSA

In casa Juventus, come da consuetudine, la nuova stagione è cominciata con il messaggio social lanciato via Twitter al mondo bianconero da Massimiliano Allegri. “Si comincia. Come ogni anno conta solo il presente – il messaggio del tecnico -: il passato è in bacheca, dove c’è ancora spazio da riempire se lavoreremo bene». Un lavoro, appunto, cominciato ieri sui campi della Continassa dove la truppa bianconera (ancora priva dei nazionali) ha cominciato a mettere benzina nelle gambe in previsione dell’inizio di campionato del prossimo 18 agosto. Occhi puntati sui nuovi Emre Can, Cancelo, Caldara, Perin. Assieme a loro anche Rugani, capitan Chiellini, Barzagli, Bernardeschi, Pjanic Marchisio e Pinsoglio.

GRANDI ASSENTI/1

Due i grandi assenti, se così si possono chiamare, di ieri alla Continassa. Il primo è Cristiano Ronaldo. La sua ombra, da giorni, continua ad aleggiare attorno all’Allianz Stadium. Lui, in vacanza in Grecia con la sua famiglia, aspetta una chiamata per volare a Torino. Intanto, per quel che riguarda la trattativa, Jorge Mendes, super-agente del calciatore continua a lavorare sotto traccia con il Real Madrid. È di ieri la notizia che arriva direttamente dalla Spagna, secondo cui il potentissimo procuratore portoghese abbia dichiarato alla dirigenza madridista la volontà della Vecchia Sisgnora di formulare un’offerta ufficiale per Cristiano Ronaldo. Nelle prossime ore – anche se Perez aspetta ancora la dichiarazione ufficiale di CR7 di volersene andare – potrebbe arrivare l’accelerata per chiudere il colpo del secolo.

GRANDI ASSENTI/2

L’altro grande assente ieri alla Continuassa, come detto sopra, era sicuramente Gianluigi Buffon. «Se mi dà fastidio che Ronaldo possa andare alla Juventus proprio ora che me ne sono andato? No, semmai mi hanno dato fastidio i gol che mi ha segnato lo scorso anno… – ha dichiarato l’ex capitano durante la presentazione al Psg -. Se si dovesse concretizzare ne sarei contento per la società e per i tifosi. Penso che Ronaldo alla Juve sia il miglior spot possibile e immaginabile per il calcio italiano e la conferma di quanto la Juventus, nella figura del presidente e di tutta la famiglia Agnelli sia sempre al passo con i tempi, e anzi a volte li preceda pure. Finché ci saranno loro, i tifosi potranno fare sonni tranquilli, perché gli Agnelli hanno capacità incredibili». Cosa penserà Buffon se in Champions ci dovesse essere una finale Psg-Juventus? «La vita a volte è bizzarra e sorprende – ha aggiunto – però mi auguro che mi preservi da questo. Una finale Psg-Juve mi dispiacerebbe tanto, sia che la dovessi vincere sia se dovessi perdere. Mi andrebbe bene negli altri turni, ma in finale sarebbe un po’ troppo».