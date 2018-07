Juventus, i proclami di Emre Can: “Vogliamo Serie A e Champions”

Il centrocampista ex Liverpool stuzzica gli avversari: "Noi siamo felici di avere Cristiano Ronaldo in squadra, loro no"

Il profilo basso non si addice ad Emre Can, che in un’intervista alla BBC parla apertamente e senza remore dei grandi obiettivi stagionali della Juventus. Quali sono? Semplicemente, vincere tutto.

“Alla Juve c’è un grande progetto”, rivela il centrocampista tedesco di origine turca, prelevato dal Liverpool. “L’obiettivo principale deve essere la Serie A, ma vogliamo vincere la Champions. E non vogliamo semplicemente giocare e sperare, la Juve ha sempre provato a vincere la Champions“.

L’arrivo di un top come Cristiano Ronaldo, in questo senso, potrebbe essere d’aiuto per riuscire finalmente a coronare il sogno: “Giocare con lui, forse il miglior calciatore al mondo, è fantastico. Basta vedere quello che ha fatto e tutti i gol che ha segnato negli ultimi anni. Mi fa piacere essere nella sua stessa squadra – ammette Can – anche se gli altri club in Italia non ne sono così felici”.