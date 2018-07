Juventus, il 28 luglio arriva il nuovo francobollo per la vittoria del Campionato

Sarà emesso il 28 luglio prossimo il nuovo francobollo per la vittoria da parte della Juventus del Campionato di Calcio serie A di quest’anno. Ad indicare la data di distribuzione effettiva (inizialmente l’emissione era prevista per giugno) è l’aggiornamento al programma filatelico italiano del 2018, reso noto oggi da Poste Italiane.

FRANCOBOLLO N.14 DEDICATO ALLA JUVE

Il francobollo (valido per la tariffa “B”, cioè per la posta ordinaria per l’interno fino a 20 grammi) sarà il quattordicesimo francobollo italiano dedicato alla squadra torinese. La Juventus, infatti, ha ottenuto un francobollo per la vittoria in Coppa Campioni nel 1996 e francobolli per gli scudetti del 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2005, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.