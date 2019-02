Juventus, Khedira non convocato per aritmia cardiaca. Allegri: “Con l’Atletico gioca Dybala”

Il centrocampista tedesco resta a Torino per accertamenti. Il tecnico, inserito nella Hall of fame della Figc: "Importante segnare"

Non c’è Sami Khedira nella lista dei convocati della Juventus per la grande sfida di Champions League sul campo dell‘Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale della massima competizione europea per club. E il motivo è serio: aritmia cardiaca. Il centrocampista tedesco è stato tenuto precauzionalmente a riposo, effettuerà accertamenti medici a Torino.

L’annuncio lo ha dato direttamente Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Giocherà Dybala“, l’ammissione del tecnico della Juventus che, in quanto allenatore più vincente tra quelli in Italia, negli ultimi anni, è stato inserito nella Hall of fame del calcio della Figc. Con lui tra i premiati, tra gli altri, Francesco Totti, Giancarlo Antognoni e Javier Zanetti.

“L’Atletico Madrid è un blocco granitico, una squadra di grande compattezza”, le parole di Allegri in conferenza. “È molto importante segnargli almeno un gol perché per la prima volta giochiamo l’andata degli ottavi in trasferta. Simeone ha fatto e sta facendo un lavoro straordinario, è da 7-8 anni all’Atletico e riesce a far giocare la squadra sempre allo stesso modo”.

Per Miralem Pjanic, invece, vietato parlare della “Juve come favorita per vincere la Champions. Noi ci sentiamo forti, è diverso. Di favorite ce ne sono tante perché in questa competizione sono in corsa grandi squadre e molti campioni. Ma noi vogliamo tornare a Madrid per la finale”.

Intanto è diventata definitiva la cessione di Cerri al Cagliari. L’attaccante si era trasferito al club sardo in prestito a inizio stagione e ora, al verificarsi delle condizioni contrattuali pattuite, dovrà essere riscattato obbligatoriamente dai rossoblu, come confermato dalla Juventus con una nota ufficiale. Ai bianconeri 9 milioni di euro pagabili in tre esercizi, con “un effetto economico positivo di circa 8,4 milioni”.