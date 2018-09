Juventus, Khedira rinnova: contratto fino al 2021

Il centrocampista tedesco in bianconero anche per le prossime due stagioni

Rinnovo fino al 2021 per Sami Khedira, che ha prolungato il suo accordo con la Juventus. Ne dà notizia il sito internet della società bianconera, in cui il centrocampista tedesco acquistato nel 2015 è indicato come “fondamentale”, “uno dei punti fermi” del centrocampo di Massimiliano Allegri.

Nelle tre stagioni in cui ha militato nella formazione bianconera, non a caso, Khedira è stato il calciatore più utilizzato dall’allenatore livornese, con 8.882 minuti in tutte le competizioni in cui è stata impegnata la Juventus.

Nel corso della sua esperienza a Torino Khedira ha conquistato tre scudetti, tre Coppe Italia e una Supercoppa italiana, disputando 113 partite e mettendo a segno 20 gol. Smentite, dunque, le voci che lo volevano sul punto di trasferirsi nella MLS.