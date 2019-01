Juventus, la BBC a “C’è posta per te”: e Chiellini si commuove

Il ritorno della BBC. Barzagli, Bonucci e Chiellini, il terzetto difensivo attorno a cui la Juventus ha costruito gran parte dei successi degli ultimi anni, è stato protagonista del sabato sera televisivo. I tre difensori bianconeri, infatti, sono stati ospiti di Maria De Filippi nella puntata di ieri sera di “C’è posta per te”, su Canale 5.

Tutti e tre sono stati invitati dalla suocera di Mino, un tifosissimo juventino di Nardò, in provincia di Lecce, che ha perso la moglie Stefania e che sta crescendo i figli da solo. Nell’ascoltare la sua storia i giocatori bianconeri, in particolare Chiellini, non hanno trattenuto le lacrime. Gli hanno offerto doni, gadget e un portafoglio (pieno) della Juve e l’hanno invitato a Torino per una delle prossime partite.

“Il segreto della nostra solidità difensiva? Il fatto che tra di noi ci sia un’amicizia vera”, le parole del capitano bianconero. “Litigi? Certo che ci sono – ha ammesso Chiellini – ma col tempo si supera tutto. Si superano insieme i problemi. Leonardo è quello che si arrabbia di più, io sono quello che smorza”.