Juventus, dopo la disfatta il tracollo in Borsa: il titolo perde il 10%

Risparmiatori preoccupati per la possibile eliminazione anticipata e la conseguente flessione nei ricavi

Ieri sera l’amarezza sotto il profilo sportivo, stamattina quella per le nefaste conseguenze economiche-finanziarie legate a una possibile eliminazione anticipata dalla Champions League. Una debacle che i mercati, purtroppo, ritengono probabile alla luce del terrificante 0-2 rimediato nella partita d’andata degli ottavi sul campo dell’Atletico Madrid.

Il titolo della Juventus crolla a Piazza Affari. Le azioni del club bianconero non sono riuscite neppure a far prezzo nelle prime battute in Borsa. Poi, una volta entrato negli scambi, il titolo della Vecchia Signora ha fatto registrare un calo del 13%, a 1,25 euro.

In seguito, nel corso della mattinata, si è riusciti a limitare almeno parzialmente i danni, contenendo le perdite su un comunque ragguardevole -10%. Il rischio di non approdare ai quarti, con conseguente crollo dei ricavi, spaventa i risparmiatori.