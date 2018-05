Juventus, la voglia di vincere di Howedes: “Il mio primo scudetto sarebbe fantastico”

“Vincere lo scudetto sarebbe fantastico”. A parlare è Benedikt Howedes, terzino tedesco della Juventus.

L’ex Schalke 04 parla ai microfoni di Sky della volata finale e dei quattro punti di vantaggio sul Napoli a tre giornate dalla fine. “Per me sarebbe il primo titolo. Finora ho vinto solo una coppa di Germania, quindi spero che riusciremo ad alzare questo trofeo”.

Alla sua prima stagione in Italia ha subito apprezzato l’ambiente bianconero. “Qui lo slogan è ‘fino alla fine’ ed è onnipresente. In questa stagione ci sono state tante partite dove abbiamo dato il colpo del ko finale, l’ultimo contro l’Inter. Siamo una squadra che non molla mai, ciò significa che abbiamo una grande mentalità”.