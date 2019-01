Juventus, l’addio di Benatia: “A luglio ero sicuro di chiudere la carriera qui…”

Il difensore marocchino si congeda attraverso i social e esorta i suoi ex compagni: "Vincete tutto"

Intanto accordo raggiunto con la Samp per Audero: diventerà blucerchiato per 20 milioni

Dopo aver augurato alla Juventus di raggiungere la finale di Champions League a Madrid e assicurato in anticipo di esserci sugli spalti a fare il tifo per i suoi ex compagni, Medhi Benatia affida ai social il suo messaggio d’addio alla Vecchia Signora e ai suoi tifosi.

“Ciao tutti. Dopo 2 giorni molto impegnativi volevo prendere il tempo di salutare questa grandissima famiglia Juventus. Giocatori tifosi, staff tecnico, staff Medical, magazzinieri… e tutta la famiglia Juve che mi mancherà di sicuro. Lascio tantissimi amici che spero avrò modo di rivedere al più presto”.

Il difensore marocchino, accasatosi in Qatar, prosegue scrivendo che “siete stati per 2 anni e mezzo il centro della mia vita. Abbiamo vissuto tanto cose insieme e abbiamo ottenuto grande soddisfazione. A luglio ero sicuro che avrei finito la carriera insieme a voi poi purtroppo la vita ti riserva delle sorprese e quindi ho dovuto cambiare i miei piani ma sempre con voglia di vincere determinazione e cercando di fare una scelta anche al livello famigliare. Grazie di cuore. Capisco che qualcuno non vuole accettare la mia scelta ma vi chiedo solo di rispettarla. Forza Juve e cercate di vincere tutto con questo gruppo splendido è tutto possibile”.

Intanto Juventus e Sampdoria hanno raggiunto un accordo a proposito del futuro del portiere Emil Audero. Il calciatore diventerà tutto blucerchiato a fine stagione, con obbligo di riscatto per il club doriano fissato a 20 milioni di euro.