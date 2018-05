Juventus, l’agente di Buffon: “Il suo addio non sarà come quello di Totti”

“L’addio di Buffon non sarà come quello di Totti”. Ad affermarlo è Silvano Martina, agente del portiere della Juventus, che domenica contro il Verona potrebbe giocare la sua ultima partita all’Allianz Stadium.

“Mi aspetto più un saluto simile a quello di Del Piero. Un quarto d’ora prima succederà qualcosa, magari come il lenzuolo ‘Ciao Platini’. Le celebrazioni come quella per Totti, appartengono allo stile focoso romano. Ho avuto il piacere di accompagnare nel suo percorso il più grande portiere per la storia del calcio. Mi dispiace per Donnarumma, ma non ce ne sarà mai un altro come Gigi”.

Infine sul futuro di Buffon glissa. “Non posso anticipare nulla. Quello che farà lo dirà lui alla stampa”.

Il portiere ha infatti indetto una conferenza sabato mattina all’Allianz Stadium.