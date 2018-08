Juventus, l’avviso di Pjanic: “Vogliamo vincere tutto”

Miralem Pjanic rinnova la sfida a tutti gli avversari in Champions League, in campionato e in qualsiasi competizione giochi la Juve: “Vogliamo vincere tutto, abbiamo in testa grandissimi obiettivi”, assicura il regista bosniaco alla tv ufficiale bianconera.

“Non sarà facile ma abbiamo una rosa importante e se restiamo tutti uniti, dalla società ai tifosi, alla squadra, possiamo raggiungerli. L’arrivo di Cristiano Ronaldo? Siamo molto felici di averlo con noi, ha dimostrato di essere il migliore al mondo”.

CR7, con Dybala e lo stesso Pjanic, si sfidano ogni giovedì a calciare le punizioni ed è un ‘triello’ tra campioni: “Cristiano le calcia davvero bene”, ammette Pjanic che conclude: “Possiamo solo trarre benefici da lui; spero si trovi bene, ci ha fatto capire di essere molto felice qui”.