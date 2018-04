Juventus, le reazioni social dopo il ko in Champions. Marchisio: “Chi non ci crede non è uno di noi”

Dopo la brutta scoppola subita dalla Juventus in coppa contro il Real Madrid, non sono mancate le reazioni social da parte dei protagonisti.

Il primo è stato, come di consueto, il tecnico Massimiliano Allegri, il quale si è affidato al proprio profilo Twitter. “Capisco la delusione. E’ giusta. Ma io faccio fatica a rimproverare una squadra che ci ha provato, contro i migliori al mondo. Nello sport, come nella vita c’è chi dimostra di essere più bravo: lo si applaude, e si continua a lavorare per diventare come lui. Ora rialziamoci in fretta!”.

Molto più combattivo il post di Claudio Marchisio. Queste le parole del Principino, primo dei calciatori a rompere il silenzio. “Sarà durissima ma faremo di tutto pe provarci. Chi crede che sia già finita non è uno di noi. Il gol di Cristiano Ronaldo una magia. L’applauso dello Stadium un gesto bellissimo che rende fieri. Forza Juve! Lo diciamo forte, lo diciamo con orgoglio”.