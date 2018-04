Juventus, lesione al bicipite femorale per Chiellini

Altra tegola per Allegri in vista del rush finale

Continuano le brutte notizie in casa Juventus. Molto probabilmente la stagione di Giorgio Chiellini, infatti, si è chiusa in anticipo. Il difensore è uscito dopo pochi minuti della sfida di ieri contro il Napoli, vittima di un problema al ginocchio. Oggi è stato sottoposto a degli esami medici che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale.

La nota ufficiale della Juventus assicura che Chiellini “sarà necessariamente sottoposto a ulteriori controlli e ha già iniziato il percorso delle terapie del caso”. Certa l’assenza per la delicatissima sfida di campionato di sabato sera in casa dell’Inter, ma a serio rischio è lo stesso rientro in campo del difensore prima della finale di Coppa Italia del 9 maggio a Roma contro il Milan e delle ultime, decisive giornate di serie A.