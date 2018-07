JUVENTUS: lista convocati per gli USA, Sturaro e Spinazzola out

Massimiliano Allegri, dopo l’allenamento con amichevole di questa mattina in Continassa (70′ di gioco e risultato finale di 2-0 con reti di Pietro Beruatto e Mattia Caldara), ha comunicato la lista dei 27 convocati per l’International Champions Cup 2018. Direzione Stati Uniti per lo Juventus Summer Tour 2018 powered by Jeep.

Ecco la lista completa dei convocati: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, Benatia, Pjanic, Khedira (si aggreghera’ alla squadra direttamente negli Usa), Marchisio, Alex Sandro, Caldara, Barzagli, Perin, Cancelo, Pinsoglio, Can, Rugani, Beruatto, Del Favero, Bernardeschi, Fernandes, Macek, Kastanos, Clemenza, Pereira da Silva, Beltrame, Favilli, Di Pardo e Fagioli.

Lista dalla quale sono esclusi Stefano Sturaro e Leonardo Spinazzola, che rimarranno a Torino per continuare il loro lavoro di recupero personalizzato.