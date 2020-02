Juventus in lutto: si è spento Benito Sarti

L'ex terzino scomparso a 83 anni: ha giocato tra i bianconeri per nove stagioni dal 1959 al 1968

Juventus in lutto per la morte di Benito Sarti. L’ex difensore bianconero, che ha militato tra le fila della Vecchia Signora per nove stagioni dal 1959 al 1968, è scomparso all’età di 83 anni.

Dopo gli esordi nel Padova e la militanza nella Sampdoria, ha giocato nella Juventus di Boniperti, Charles e Sivori soprattutto come terzino, ma all’occorrenza pure da centromediano, totalizzando 252 presenze e mettendo a segno un gol.

In carriera con la Juventus Sarti ha collezionato sette trofei: tre scudetti, tre Coppe Italia, una Coppa delle Alpi. “La Juventus ricorda Benito con grande affetto e si stringe con profondo cordoglio al dolore della famiglia”, si legge sul sito ufficiale bianconero.