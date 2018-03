Juventus-Milan, l’Allianz Stadium è già sold out

Biglietti già finiti per la supersfida di campionato in programma sabato 31 marzo

L’Allianz Stadium è già tutto esaurito in vista della sfida di campionato tra Juventus e Milan, in programma sabato 31 marzo (ore 20:45). Lo ha annunciato il club bianconero attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale: “sono stati sufficienti i giorni di vendita riservata Member, al termine dei quali è stata esaurita la disponibilità di posti allo stadio, che quindi sarà occupato interamente da abbonati, iscritti agli Official Fan Club e Member”.